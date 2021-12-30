Sedat Peker ve suç örgütü yargılanmaya başladı

Sedat Peker
'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik açılan davanın ilk duruşması dün İstanbul
Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Aralarında Peker'in de olduğu 26'sı tutuklu 92 sanık için açılan davada, sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. İddianamede 30 mağdur ve Çekmeköy'de 2017'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin
ise maktul olarak yer aldı. Firari sanık Peker'in Çekmeköy'deki cinayete ilişkin ağırlaştırılmış müebbet, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme' gibi suçlardan toplam 392 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Örgüt yöneticisi ve üyelerinin ise 4'er yıldan 10'ar yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Duruşmada Elazığ
'daki cezaevinden SEGBİS sistemiyle mahkeme salonuna bağlanarak savunmasını yapan tutuklu sanık Ercan E
. suçlamaları reddetti.