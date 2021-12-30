Türk basınının usta kalemlerinden Hasan Karakaya anılıyor! Programa Başkan Erdoğan da katılacak

Yaklaşık 50 yıl sürdürdüğü gazetecilik kariyerinde çok önemli haberlere imza atan Hasan Karakaya için Haliç Kongre Merkezi'nde anma programı düzenlenecek.

31 Aralık'ta saat 14.00'da gerçekleşmesi planlanan programa Başkan Erdoğan'ın da katılacağı açıklandı

HASAN KARAKAYA KİMDİR?

Türk medyasının önemli isimlerinden Hasan Karakaya, 31 Aralık 2015'te Medine'de kalp krizi geçirerek vefat etti.

Türk basınının usta kalemlerinden Hasan Karakaya, yaklaşık 50 yıl sürdürdüğü gazetecilik kariyerinde çok önemli haberlere imza attı.

31 Mart 2015'te Medine'de oteldeyken kalp krizi geçirerek vefat etti. Cenazesi 1 Ocak 2016'da Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Karakaya, 1957'de Manisa'nın Salihli ilçesinin bir köyünde dünyaya geldi. İlkokulu burada okuduktan sonra imam hatip lisesine gitmek istedi ama gidemedi. Liseden mezun olan Hasan Karakaya, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek okulunda okudu.

Öğrencilik yılları boyunca gazetelerde yazıları yayımlandı. Bir süre Barış Gazetesi'nde yazı işleri müdür yardımcılığı yaptıktan sonra Yenigün Gazetesi'ne, oradan da Başkent Gazetesi'ne geçti. Henüz 22 yaşındayken Başkent Gazetesi'nde yazı işleri müdürü oldu. Burada 2 yıl görev yapan Hasan Karakaya, daha sonra Milli Gazete'de 8 yıl çalıştı. Ardından 9 yıl Türkiye Gazetesi'nde görev aldı. 1988'de Cuma Dergisi'ne, sonrasında da Vakit'e geçti ve yazılarına devam etti.