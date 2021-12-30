Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz’ın acı günü

95 yaşında hayata gözlerini yuman Sıddıka Yılmaz'ın cenazesi 31 Aralık (yarın) günü Gerede İlçesi Yeni Camide Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek.

ALYANSINI VE BİLEZİKLERİNİ SATARAK ÇOCUKLARINI OKUTMUŞTU

Annesine olan düşkünlüğüyle bilinen Yargıtay üyesi Mehmet Yılmaz, kardeşlerini ve kendisini okutmak için alyans ve bileziklerini satarak, okutmayı başaran annesine 2 yıl önce 93'üncü yaş gününde alyans ve bilezik alarak teşekkür etmişti. Havadis Gazetesi olarak merhum Sıddıka Yılmaz'a Allah'tan rahmet, Mehmet Yılmaz ve tüm Yılmaz ailesine başsağlığı dileriz