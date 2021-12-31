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Giriş Tarihi: 31.12.2021 22:55

Ardahan Valisi Öner’den yeni yıl mesajı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Ardahan Valisi Öner’den yeni yıl mesajı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yeni yıl dolasıyla bir mesaj yayınladı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner mesajında; "Millet olarak yaşadığımız acılar ve hastalıklardan uzak; Devletimiz ve Milletimizin hedefleri doğrultusunda daha çok çalışan, daha çok gelişen ve büyüyen bir Türkiye temennisiyle ilimiz ve ülkemiz için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2022 yılında, daha önce başlatılan ve devam eden projeleri takip ederek tamamlamak, ilimizin her alanda gelişimine, tanıtımına katkısı olacak yeni projeler üretmek ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için aynı gayretle çalışacağız. Ardahanlı hemşehrilerimden özelikle rica ediyorum; lütfen yeni yıla girerken kalabalık aile buluşmalarından uzak kalalım ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uyalım. Bu duygu ve düşüncelerle; 2022 yılının memleketimiz, milletimiz ve tüm dünyaya huzur getirmesini, devletimiz ve milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olmasını diliyor, Ardahanlı hemşehrilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum" dedi.

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Ardahan Valisi Öner’den yeni yıl mesajı
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