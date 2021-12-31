Bağcılar’da kütüphane açılışını Emine Erdoğan yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında yapılan kütüphanelerin açılışına Bağcılar'da devam edildi. Bağcılar'da Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen programa, Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



BİLGİ HAKİM BİR GÜÇ

Tören başlamadan önce Emine Erdoğan, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile okulun içine kurulan stantta ebru yaptı. Programda konuşan Emine Erdoğan, "Yaşadığımız çağda bilgi, hâkim bir güç haline geldi. Öğrenmeyi okul duvarlarının arasına sıkıştırmamak, zenginleştirilmiş kütüphanelerle daim kılmak, bugün her şeyden önemli. O nedenle, Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı bu projenin son derece takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Çok kısa bir zamanda, kütüphanesi olmayan 16 bin 316 okulda kütüphane kurulumu tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığımız da, 'MEB Yayınları Uygulaması ve İnternet Sitesini' hizmete açmıştır. MEB Kültür Yayınları tarafından basılan eserlere, bu mecrada erişilebilecek olması gerçekten çok sevindirici" dedi.



ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA KARŞILIK BULDU

Milli Eğitim Bakanı Özer ise "Yaklaşık 2 ay önce başlattığımız kütüphanesiz okul kalmayacak seferberliğimiz ülkemizin dört bir yanında büyük bir karşılık buldu. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde gerekli tüm kaynakları okullarımıza aktardık. 81 ildeki tüm okullarımızın kütüphanesini yeniden elden geçirdik. Kütüphanesi olmayan okullarımızda yeni kütüphaneler inşa ettik. Kütüphanesi olan okullarımızın kütüphanelerini zenginleştirdik" dedi.



KÜTÜPHANE GELECEĞE OLAN BÜYÜK YATIRIMDIR



Kütüphanenin her yaş grubundan insan için ihtiyaç olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Açılan her kütüphane geleceğe olan büyük bir yatırımdır. Öğrencilerimize hayırlı olsun diyorum. Çocuklarımız bu kütüphanedeki kitaplar aracılığıyla nesiller arasında aktarımda bulunacak" dedi.

Kurdele kesimiyle lisede eski televizyon, çöp tenekesi, su borusu ve kavanoz gibi atık malzemelerle hazırlanan kütüphanenin açılışı yapıldı. Davetliler, Güzel Sanatlar Lisesi'nde kurulan Atık sanal Kütüphanesi'ni gezdi.