Bakan Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi’nden müjdeyi verdi: 2022’de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşacağız

O açıdan son derece önemli. Ve karadan uzaklığa baktığımızda belirttiğimiz tarihte gazı karaya getirmemiz de yeni bir rekor olacak. Karadeniz'in bir nevi altını üstüne getiriyoruz. Doğusundan batısına kadar kendi yetki alanımızda bunu yapacağız. TPAO burada tecrübesini bilgisini arttırdıkça başka ülkelerden de aslında çalışma teklifleri alıyorlar. Bize intikal eden tekliflerde var. Öncelik Karadeniz olmak üzere vakit fırsat buldukça diğer projelere de destek vermeye çalışacağız. Bu vesileyle herkesin yeni yılını kutluyorum. Bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Önümüzdeki yılda yeni müjdeleri sizlerle paylaşmak dileğiyle hepinize iyi yıllar diliyorum" diye konuştu.



Bakan Dönmez, konuşmasının ardından TPAO yöneticileriyle Yavuz Sondaj Gemisi'nde basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.