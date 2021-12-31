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Giriş Tarihi: 31.12.2021 22:06

Bakan Hulusi Akar Şanlıurfa’da

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bakan Hulusi Akar Şanlıurfa’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Suriye sınırı hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı yaparak sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Havadan İhbar Kontrol uçağı ile Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından Şanlıurfa'ya geldi.

Havalimanında 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde incelemelerde ve denetlemelerde bulundu.

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Bakan Hulusi Akar Şanlıurfa’da
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