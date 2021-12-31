Başkan Erdoğan, ‘İyi ki Varsın Eren’ filminin galasına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İyi ki Varsın Eren
" filminin galasına katıldı. Trabzon
'un Maçka
ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül
ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarının konu edildiği TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galası dün akşam yapıldı.
Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen filmin galasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan filmi, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül
ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik ile birlikte izledi. "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde seyirci ile buluşacak. Yapımcılığını Mustafa Uslu
, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu
'nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu
, Rahman Beşel
, Alayça Öztürk
, Mutlunur Lafçı
ve Emir Çiçek
'in başrollerini paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu
yaptı.
Senaryosunu Mert Dikmen
, Alper Uyar
ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde, iki şehidin hayat hikâyesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Karadeniz
'deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakâr, sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtılacak.