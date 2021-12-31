Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına seslenen Erdoğan, başarılı görevlerinden dolayı personeli tebrik etti. Başarıların 2022'de de devam etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.