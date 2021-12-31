İBB, dereleri ve Haliç’i böyle kirletiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) yönetimi İstanbul Boğazı
, Haliç, İstanbul
'un dereleri ve çevresi için hayati öneme sahip Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Sistemini iptal ederek 'Temel Atmama Töreni' düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
bununla da yetinmeyip tüm birimlere 'rutin işler hariç tüm ihale, iş ve projeleri durdurun' talimatı verdi.
Bu talimatla birlikte yapımına AK Parti
döneminde başlanarak bitirilen İSTAÇ'a ait Silivri Seymen Atık Bertaraf Tesisi'nde, 2016 yılında yapılması planlanan ve 2018 yılında ihalesi sonuçlanan çöp suyu arıtma tesisinin yapımı da durduruldu. Ayrıca Eyüpsultan
İSTAÇ Odayeri Katı Atık Tesisleri'nin faaliyetleri de sınırlandı. Odayeri'ndeki tesisin kapatılmasıyla İstanbul'un Avrupa yakasında toplanan 12 bin ton katı atık Seymen Atık Bertaraf Tesisi'ne gönderildi. Atıkların bertarafı esnasında çıkan çöp sızıntı sularını da Seymen'de arıtma tesisi olmadığı için Odayeri'ndeki tesise tankerlerle nakletmeye başladı.
Her gün 3 bin 50 ton çöp suyu tankerlerle Silivri'den Eyüpsultan'a getirilirken, Odayeri'ndeki arıtma havuzunda depolanıp arıtılması gereken atıksuları herhangi bir arıtma sistemine girmeden tesisin yanından akan Kağıthane Deresi
başta olmak üzerine derenin kolları üzerinden Haliç'e akıtıldı. Seymen'den Odayeri'ne aylık 91 bin 500 ton, yılda ise 1 milyon 281 bin ton normal atıktan 55 kat zehirli ve kirletici olan çöp suyunun taşındığı görüldü. İBB Meclisi
Çevre, Yenilenebilir Enerji Ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu
, "İBB'nin yeni çevre yatırımları yapması gerekir. Defalarca İBB Başkanını çalışmaya, sorumluluklarını yerine getirmeye davet etmemize rağmen bir netice alamadık. Çevre suistimale gelmez" dedi.