Kalpazanlar bile kurdaki artışı bahane edip zam yapmış! Bu kadar ’pes artık’ dedirtir

Kalpazanlar, sahte paraları yüzden 5-10 komisyonla satışını yaparken kağıt maliyetinin arttığını gerekçesiyle bu oranı yüzde 20-30'lara kadar çıkardığı ortaya çıktı. Sosyal Medya'yı aktif kullanan kalpazanlar, özellikle instagram da açtıkları kullanıcı sayfalarında; '81 İl'e sıkıntısız kargo', 'Işıktan ve kalemden geçiyor', 'Elden teslim', 'Makinadan geçiyor' ve 'Paralarınız dolandırıcılara kaptırmayın' şeklinde sahte para görselleri ile paylaşımda bulunuyor.

Kalpazanların açtığı kullanıcı profilleri birçoğu şikayet üzerine kapatılırken saniyeler içinde başka hesap açılarak tekrar karşımıza çıkabiliyor. Kalpazanlar, sahte Türk lirasını 10, 20, 50, 100 ve 200 şeklinde doları ise özellikle 50 ve 100 banknot olarak piyasaya sürüyor. Kurdaki yükselişle beraber bunu fırsata çevirmek isten kişiler, kalpazanlarla iletişime geçerek özellikle sahte döviz alışı yaptığı görüldü. Peki elde edilen sahte dövizler piyasada nasıl kullanılıyor.