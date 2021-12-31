Kalpazanlar bile kurdaki artışı bahane edip zam yapmış! Bu kadar ’pes artık’ dedirtir

Kalpazanlar, sahte paraları yüzden 5-10 komisyonla satışını yaparken kağıt maliyetinin arttığını gerekçesiyle bu oranı yüzde 20-30'lara kadar çıkardığı ortaya çıktı. Sosyal Medya'yı aktif kullanan kalpazanlar, özellikle instagram da açtıkları kullanıcı sayfalarında; '81 İl'e sıkıntısız kargo', 'Işıktan ve kalemden geçiyor', 'Elden teslim', 'Makinadan geçiyor' ve 'Paralarınız dolandırıcılara kaptırmayın' şeklinde sahte para görselleri ile paylaşımda bulunuyor.
Kalpazanların açtığı kullanıcı profilleri birçoğu şikayet üzerine kapatılırken saniyeler içinde başka hesap açılarak tekrar karşımıza çıkabiliyor. Kalpazanlar, sahte Türk lirasını 10, 20, 50, 100 ve 200 şeklinde doları ise özellikle 50 ve 100 banknot olarak piyasaya sürüyor. Kurdaki yükselişle beraber bunu fırsata çevirmek isten kişiler, kalpazanlarla iletişime geçerek özellikle sahte döviz alışı yaptığı görüldü. Peki elde edilen sahte dövizler piyasada nasıl kullanılıyor.
SAHTE DÖVİZ PİYASAYA BÖYLE GİRİYOR
EN ÇOK BURALARDA KULLANILIYOR
Sahte dövizler en çok Alışveriş Merkezlerinde bulunan ve döviz ile satış imkanı sunan ünlü giysi mağazalarında kullanılıyor. Kalpazanlar, giysi mağazasından 50-100 doları geçmeyecek şekilde giysi alınarak kasaya yöneliyor ve kendisine sıra geldiğinde ödemeyi dolar üzerinden yapmak istediğini söylüyor. Kasiyer, kendisine uzatılan doları ilk başta yazılımı güncel olmayan para sayma makinasından geçiriyor. Sahte dolar para sayma makinasına takılmaması üzerine kasiyer güncel kur üzerinden ödemeyi gerçekleştirip para üstünü de Türk lirası olarak geri veriyor. Birinci aşamayı başarı ile tamamlayan kalpazanlar planlarının ikinci kısmına geçiyor ve o giysi mağazasının başka yerde bulunan şubesine giderek aldıkları ürünleri iade edeceklerini söylüyor. Ürünlerin fişini kontrol eden kasiyer para iadesini gerçekleştiriyor. Bu şekilde kalpazanlar, gün içiresinde ünlü giysi mağazaları üzerinden sahte dövizi Türk lirasına rahat bir şekilde çevirmiş oluyor.
KALPAZANLAR AKARYAKIT İSTASYONLARI HEDEF ALDI
Akaryakıt istasyonlarına gelen kalpazanlar yakıt alacağını ve ödemeyi dolar ile yapacağını söylüyor. Akaryakıt istasyonundaki görevli güncel kur üzerinden satış yapabileceklerini söyleyerek yakıt dolumu yapıyor. Işık veya kalem yardımıyla kontrol eden kasiyer, doların sahte olmadığını düşünerek dolum miktarı kadar alıp gerisini Türk lirası olarak veriyor.
ESANAFI CANINDAN BEZDİRDİLER
Sahte Türk lirası da son zamanlarda piyasada giderek artmaya başladı. Özellikle küçük ölçekli esnaf canından bezdi. Kalpazanların hedefi haline gelen esnaf ne yapacağını şaşırmış durumda. Kalpazanlar, sahte Türk lirasını daha çok pazar yerlerinde kullandıkları görüldü. Pazar yerini dolaşan kalpazanlar pazarcı esnafından hangisinin parayı kontrol etmeden cebine koyduğunu izlemeye alıyor ve ona giderek alışveriş yapıyor. Market ve dolmuşların kalabalık olduğu anlar ile taksiciler, simitçiler sürekli olarak kalpazanlar tarafından hedef olarak seçiliyor.