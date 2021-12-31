Yılbaşı denetimleri aralıksız sürüyor

Ankara'da yeni yıla dakikalar kala 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park ve Bestekar caddesi başta olmak üzere şehrin bir çok noktasında yılbaşı uygulamaları devam ediyor.

Vatandaşların kutlamalara yoğun olarak katıldığı noktalarda polis ekipleri güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutuyor. Ankara Valisi Vasip Şahin de, Ankara genelindeki denetimleri yerinde inceliyor. Bu kapsamda, Kuğulu Park'ta bulunan denetim noktasını ziyaret eden Şahin, burada görev yapan personelle bir araya geldi. Uygulamalar çerçevesinde yetkililerden bilgi alan Şahin, alınan tedbirlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın çeşitli noktalarında hem polis hem de jandarma ekiplerinin çok ciddi tedbirler aldığını belirten Şahin, amaçlarının vatandaşların yeni yıla huzurla, sağlıkla mutlu bir şekilde girmesi olduğunu dile getirdi.

Ankara genelinde 16 bin 200 polisin ve 3 bin jandarmanın sahada omuz omuza görev yaptığını vurgulayan Şahin, tedbirlerin bir gün önce sabahtan başladığını aktardı. Şahin, görevinin başında olan tüm emniyet ve jandarma personeline teşekkür ederek yeni yıllarını tebrik etti.

Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yılbaşı kutlamalarının yoğun olduğu yerlerde denetim faaliyetlerini sürdürdü. Düzenli olarak araçları durduran ekipler, araçlarda aramalar gerçekleştirdi.