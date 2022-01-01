Bakan Akar: Türkiye, dost ve müttefikleri için güvenilir, etkin ve güçlü bir müttefiktir.

Güneş doğmadan başlayan günde Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Foça Deniz Üs Komutanlığında "bahriyelilerle", Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında "havacılarlarla" son olarak da Şanlıurfa'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekât Merkezinde "karacılarla" bir araya gelerek hem faaliyetlere ilişkin yıllık değerlendirme toplantısı yaptı hem de Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komutanlar aralıksız devam eden temasları sırasında "Güney" isimli Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının görev uçuşuna da katılarak kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin havadan inceleme ve denetlemelerde bulundu.