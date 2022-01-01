OHAL Komisyonu’nda bekleyen dosya sayısı 6 bine düştü

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından KHK'lar ile 125 bin 678 kişi kamu görevinden çıkarıldı. 3 bin 213'ü rütbe alma, 2 bin 761'i kurum ve kuruluş̧ kapatma ve 270'i yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilme olmak üzere toplam 131 bin 922 de tedbir işlemi uygulandı. Bu kapsamda 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla komisyona yapılan başvuru sayısı 126 bin 783 oldu. Komisyon tarafından verilen karar sayısı 120 bin 703, incelemesi devam eden başvuru sayısı ise 6 bin 80 olarak kayıtlara geçti. 22 Aralık 2017'den itibaren karar verme surecine başlayan komisyon 16 bin 60 başvuruyu kabul, 104 bin 643 başvuruda ise ret kararı verdi.

RET KARARLARININ YARISINDAN FAZLASI HÜKÜMLÜ

Komisyon tarafından 104 bin 643 başvuru dosyasında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisak veya bunlarla irtibatı bulunduğu gerekçesiyle ret kararı verildi. Ret kararlarının yüzde 95'inde adli soruşturma bilgisi mevcutken, ağır ceza mahkemelerince hapis cezası verilenlerin oranı yüzde 53 olarak kayıtlara geçti.

BYLOCK KULLANICILARI REDDEDİLDİ

Ret kararı verilenlerden, FETÖ elebaşının "Bank Asya'ya destek" çağrısı üzerine söz konusu bankada hesap açma/para yatırma gibi işlem yapanların oranı yaklaşık yüzde 40, ByLock kullanımı ve mesaj içeriği tespiti yüzde 35 oldu. Komisyon kararlarında "dernek üyeliği, gazete aboneliği veya örgüte müzahir okula kaydı" tek başına ret sebebi görülmezken, her bir dosya ayrı ele alınarak, kararlar gerekçeli olarak verildi. Komisyonun yaptığı inceleme sonucunda terör örgütüyle irtibatı nedeniyle ret kararı verilen eşinden bağımsız olarak bin 594 kişinin başvurusu kabul edildi.

106 KRİTERDE İNCELENİYOR

Komisyon tarafından yapılan değerlendirmedeki temel yaklaşım, terör örgütünün emir ve talimatına göre hareket edilip edilmediğinin tespitine yönelikken, başvurulara ilişkin 20'den fazla kurumdan temin edilen bilgiler, 106 kriter başlığı altında analiz ve sorgulama yapılarak inceleniyor, çalışma usul ve esasları kapsamında değerlendirilerek karara bağlanıyor. 2021 faaliyet raporunu açıklayan komisyonun incelemesi gereken başvuru sayısının 6 bin 80 olduğu öğrenildi.