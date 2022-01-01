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Giriş Tarihi: 2.1.2022 01:42

Şanlıurfa'da otomobil yandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil yandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde seyir halinde olan bir araç elektrik kontağından çıkan yangın nedeni ile alev alev yandı.

Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Abide Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan araç sürücüsü otomobilden dumanların yükseldiğini görünce hemen aracından indi.

Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Otomobil sahibi İtfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yanan otomobili söndürmeyi başardı. Otomobildeki yangının elektrik kontağından dolayı çıktığı belirtildi.

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Şanlıurfa'da otomobil yandı
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