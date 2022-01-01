Savunmada yetenekler birleşti! ASELSAN’ın Sarp silah sistemi, ’Atom’ atacak

ASELSAN tarafından yürütülen çalışmayla Atom, artık Sarp silah sistemi ile birlikte kullanılabilecek. Sarp silah sistemine yapılacak uyarlama çalışması (entegrasyon kiti) ile envanterdeki sistemlere Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat atma yeteneği kolaylıkla kazandırılabiliyor.

SABİT TESİSLERLE ARAÇLAR ÜZERİNDE SIKLIKLA TERCİH EDİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde 2 bin 500'ün üzerinde Sarp silah sistemi bulunuyor. Sarp, sabit tesislerle araçlar üzerinde sıklıkla tercih ediliyor. Yurt içi ve dışında birçok operasyonda kendini kanıtlayan Sarp, milli akıllı mühimmat ile güvenlik güçlerine önemli avantaj sağlayacak.