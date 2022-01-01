Savunmada yetenekler birleşti! ASELSAN’ın Sarp silah sistemi, ’Atom’ atacak

Türkiye, savunma sanayii alanındaki hamlelerine yenisini ekledi. ASELSAN, Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ile Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat'ın yeteneklerini birleştirdi.
GÜVENLİK GÜÇLERİNE YENİ BİR KABİLİYET SUNACAK
Şirket, akıllı mühimmat ailesinin yeni üyesi Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat ve Sarp'ın birlikte kullanılmasıyla güvenlik güçlerine yeni bir kabiliyet sunacak.
Söz konusu mühimmat, ASELSAN'ın öz kaynaklarıyla geliştirildi. İçindeki özel elektromekanik bileşenler vasıtasıyla mühimmat, havada paralanacağı zamana programlanıyor ve nerede patlayacağına dair bilgi namludan çıkarken yükleniyor.
HEDEFE KARŞI YÜKSEK ETKİNLİK GÖSTERİYOR
Mühimmat, hedeflenen yere geldiğinde ise şarapnel etkili gövdesinden ayrılan 500'den fazla çelik parçacık ve gövde içinde bulunan patlayıcı dolguyla hedefe karşı yüksek etkinlik gösteriyor.
Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat, bina içine saklanmış keskin nişancılara, şehir içinde binalar arasında saklanmış terörist gruplara, sütre/siper ve benzeri yapılar arkasına gizlenmiş ya da hendek içine mevzilenmiş tehditlere, araziye dağılmış piyade birliklerine ve zırhsız araçlara karşı etkili şekilde kullanılabiliyor.
ASELSAN tarafından yürütülen çalışmayla Atom, artık Sarp silah sistemi ile birlikte kullanılabilecek. Sarp silah sistemine yapılacak uyarlama çalışması (entegrasyon kiti) ile envanterdeki sistemlere Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat atma yeteneği kolaylıkla kazandırılabiliyor.
SABİT TESİSLERLE ARAÇLAR ÜZERİNDE SIKLIKLA TERCİH EDİLİYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde 2 bin 500'ün üzerinde Sarp silah sistemi bulunuyor. Sarp, sabit tesislerle araçlar üzerinde sıklıkla tercih ediliyor. Yurt içi ve dışında birçok operasyonda kendini kanıtlayan Sarp, milli akıllı mühimmat ile güvenlik güçlerine önemli avantaj sağlayacak.