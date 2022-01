Sosyal medyanın panzehri kitaplardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan , "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi"nin, Bağcılar'da Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen kapanış törenine katıldı. Törende konuşan Emine Erdoğan şunları söyledi:Yaşadığımız çağda bilgi, hâkim bir güç haline geldi. Öğrenmeyi okul duvarlarının arasına sıkıştırmamak, zenginleştirilmiş kütüphanelerle daim kılmak, bugün her şeyden önemli. O nedenle, Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı bu projenin son derece takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Çok kısa bir zamanda, kütüphanesi olmayan 16 bin 316 okulda kütüphane kurulumu tamamlandı. Kitaplıkların üretimini de meslek liselerimiz yaptı.Milli Eğitim Bakanlığımız da, "MEB Yayınları Uygulaması ve İnternet Sitesini" hizmete açmıştır. MEB Kültür Yayınları tarafından basılan eserlere, bu mecrada erişilebilecek olması gerçekten çok sevindirici. Bildiğiniz gibi, internet kullanımı hepimizin hayatlarında çok yaygın. Bugün dünyada 5 milyara yakın insanın aktif internet kullanıcıları olduğu söyleniyor. Tüm dünyada insanlar, 7 saate yakın bir zamanı internette geçiriyor. Bunun 2 buçuk saate yakını ise sosyal medyada harcanıyor. Küresel olarak 4 milyardan fazla aktif sosyal medya kullanıcısı var. Son beş yılda ise, sosyal medya kullanıcı sayısı neredeyse iki kat artmış durumda. Üzülerek ifade ediyorum ki, sosyal medya, birçok insan için bilgi kaynağı olarak görülüyor. Maalesef gerçek bilgi ile malumat arasındaki çizgi insanların zihninde kaybolmuş durumda. Sevgili gençler şunu unutmayın ki, hakikat ile yalanın birbirine karıştığı sosyal medyanın en güçlü panzehri, faydalı kitaplardır. İnşallah sizler de, kitapların sizleri taşıyacağı o olağanüstü dünyadan bol bol istifade edersiniz.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise 2 ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettiklerini anlattı. 57 bin 108 okulda kütüphanesiz okul kalmadığını belirten Özer şunları söyledi:"Bu süreç içerisinde en fazla kütüphaneyi 1035 kütüphaneyle Diyarbakır 'a yaptık. Ardından 974 kütüphaneyle Şanlıurfa ve 891 kütüphaneyle İzmir takip etti. 2022 ocak ayı itibarıyla 250 sıfır atık kütüphaneyi hizmete alacağız. Ben inanıyorum bu proje başka projelere de kaynaklık teşkil edecek. Şu an da okullarımızdaki kitap sayısı 41 milyonu aştı. 2022 hedefimiz bu 41 milyonu 100 milyona taşımak."Tören başlamadan önce Emine Erdoğan, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile okulun içine kurulan stantta ebru yaptı.Tören sonrası Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atık sanal kütüphanesi ve bağlama sınıfını gezdi.Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı.EmineErdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda da şunları kaydetti: "Yılın son gününde Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenekli öğrencileriyle atıklardan oluşturulan kütüphanelerinde bir araya geldim. Sanatçı öğrencilerimiz özgüvenleriyle de bize umut verdi. Her birini can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesiyle 2 ayda 16 bin okulumuz kütüphaneye kavuştu. Bu vesileyle yeni yılın tüm insanlığa huzur, barış ve sağlık getirmesini temenni ediyorum."