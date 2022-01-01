Yeni yıl bebeklerine ilk hediye başkan Yalçınkaya’dan

2021'i uğurlayıp 2022'e merhaba dediğimiz saatlerde Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya İlçe Devlet Hastanesi'ne giderek hasta, hasta yakınları ve sağlık personellerinin yeni yılını kutladı.

Ziyarette yeni yılın ilk bebeklerini de ihmal etmeyen Başkan Yalçınkaya, bebek ve ailelerine 'Hoş geldin Bebek seti' ile çeşitli hediyeler verdi. Başkan Yalçınkaya yeni doğan çocuklara sağlıklı bir ömür dileyerek vatana ve millete hayırlı evlat olmalarını temenni etti. Aileler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Yalçınkaya'ya teşekkür etti.