Kendisi İBB’deki sekreter, eşinin ablası kırmızı kategoride aranan terörist!

SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu İBB'de işe alınan PKK bağlantılı Sevtap Ayman'ın PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ün Özel Kalemi'nde sekreter olarak göreve devam etmesi muhtarları ayağa kaldırmıştı. Sevtap Ayman ile ilgili şok bir bilgi daha ortaya çıktı.

Ayman'ın eşinin ablası olan Mizgin kod adlı Kadriye Sayın'ın, 29 yıl önce PKK terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı, Suriye alanında terör örgütü içerisinde sözde tabur komutanı olarak faaliyet yürüten ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Kırmızı Kategori'de aranan isimlerden olduğu ortaya çıktı.

İBB'de işe alınan PKK bağlantılı Sevtap Ayman, PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ün Özel Kalemi'nde sekreter olarak göreve devam ediyor. Kadının mahallesinin bilgilerini terör örgütlerine aktarabileceğini belirten Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi Muhtarı Cavide Karakülah, müdürlüğe giderek belediyenin kendisinden aldığı tüm ailevi bilgilerinin silinmesini isteyen dilekçe vermişti.

EŞİNİN ABLASI KIRMIZI KATEGORİDE TERÖRİST

PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren kişilerle irtibatı, örgüt güdümünde haber yapan JİN Haber Ajansında faaliyet gösterdiği ve 2011/2012 yıllarında terör örgütünün sözde üst düzey mensuplarından eylem talimatları almak maksadıyla Kuzey Irak'a Kandil ve diğer terör örgütü kamplarına gittiği iddia edilen Sevtap Ayman'ın eşinin ablasının kırmızı kategoride aranan terörist olduğu ortaya çıktı.

TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİNE KARŞI EYLEMLERE KATILMIŞ

Sevtap Ayman'ın 2013 yılından itibaren evli olduğu İ.A'nın ablasının 1992 yılında Kars'ın Digor İlçesi'nde PKK/KCK terör örgütü yanlısı faaliyetlerde bulunduktan sonra 1993 yılında PKK/KCK terör örgütü kırsal alanına katılan Mizgin kod adlı Kadriye Sayın olduğu ortaya çıktı. Kadriye Sayın'ın PKK/KCK terör örgütü içerisinde sözde özel kuvvetler eğitimi aldığı, 1993-1999 yılları arasında sözde Botan Sahada takım komutanı olarak

faaliyet yürüttüğü, 2000-2008 yılları arasında Irak' ın kuzeyi Haftanin-Zap bölgelerinde sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, 2008 yılında Irak' ın kuzeyinde sözde Metina bölgesinde sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, 2013 yılında Irak' ın kuzeyi Zap bölgesinde terör örgütü içerisinde sorumlu olduğu, 2015 yılında Irak' ın kuzeyi sözde Metina bölgesinde terör örgütünün kadın yapılanması YJA- Star içerisinde sözde 5'li yürütmede yer aldığı öğrenildi. Kırmızı kategoride aranan teröristin, 2015 yılı içerisinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde Suriye Kobani bölgesinde sözde saha sorumlusu düzeyde faaliyet yürüttüğü, 2017 yılında PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın yapılanması YPJ içerisinde Suriye' de sözde Afrin kantonunda tabur sorumlusu olduğu belirlendi.

TERÖRİST İFADELERİNDE ÇOK KEZ ADI GEÇTİ

21 Nisan 2018'de yakalanan Bişenk kod adlı terörist ifadesinde, Mizgin kod adlı Kadriye Sayın'ın örgüte katılan eski İsimlerden olduğunu belirterek Kobani'de tüm akademilerin üzerinde sorumlu olarak faaliyet yürütüğünü söyledi. Sayın, örgüt mensubu birçok teröristin ifadelerinde de adı geçti. Teröristler ifadelerinde "Mizgin kod adlı örgüt mensubudur. 2007 yılı içerisinde Zap Eyaleti'nde Türk Güvenlik Güçlerine karşı eylemlerde bizzat yer aldığını kendi anlatımlarından biliyorum. Örgüt içerisinde üst düzey faaliyetlerini olduğunu duydum. Örgüt içerisinde ilk doçka kullanan kadın olduğunu biliyorum. 2015-2017 yılları arasında Suriye Ayn El Arap (Kobani) bölgesinde faaliyet yürütürken kendisi de sözde Kobani sahasında olan tüm akademilerin sorumlusu olarak görev yapıyordu. 2019-2020 yıllarında YJA Star Genel Yürütme Konseyine düzenlemesinin yapıldığını öğrendim. halen aynı görevi yürütüyor." şeklinde adı geçti. Kadriye Sayın'ın İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Kırmızı Kategori'de arandığı öğrenildi.