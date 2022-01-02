Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza Viranşehir- Diyarbakır yolu Demirci Mahallesi yakınlarında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüleri belirlenemeyen 63 F 2409 plakalı kamyon ile 06 EG 820 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki Fatma, Bilal, Medine, Belkize, Nurdin ve İbrahim Halil K. yaralandı.

Kazayı, bölgede asayiş olaylarını önlemek amacıyla devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler fark etti. Yaralılar otomobilden askerler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralılardan Belkize K. Şanlıurfa'ya sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Belkize K. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.