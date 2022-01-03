Bakan Bilgin’den emekli ve memur maaş zammı mesajı: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda memurların maaşına yapılacak zam oranının yüzde 30.5 olacağını ve en düşük emekli maaşının da 2 bin 500 TL olacağını duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin değerlendirmelerde bulundu.