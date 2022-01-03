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Giriş Tarihi: 3.1.2022 20:48 Son Güncelleme: 3.1.2022 20:54

Bakan Bilgin’den emekli ve memur maaş zammı mesajı: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız

ANKARA
Bakan Bilgin’den emekli ve memur maaş zammı mesajı: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı emekli ve memura ek zam açıklaması sonrasında, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız” ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda memurların maaşına yapılacak zam oranının yüzde 30.5 olacağını ve en düşük emekli maaşının da 2 bin 500 TL olacağını duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin değerlendirmelerde bulundu.

"SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bilgin, mesajında şunları ifade etti: "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir. En düşük emekli maaşı ise 1,500 TL'den 2,500 TL'ye yükseltilmiştir. Hayırlı olsun."

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Bakan Bilgin’den emekli ve memur maaş zammı mesajı: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız
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