CHP’nin darp timi mahkemede yalana sarıldı

Geçen yıl Ağustosta "Kanal İstanbul
" broşürünü almak istemeyen AK Parti
'li İmdat Bakırcı
'yla (66) tartışıp onu darp eden CHP
Ümraniye Mahalle Teşkilatı üyesi Tuncay Doğan
mahkemede vandallığı örtmeye çalıştı. 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Doğan, darp edip omzunda kırık ve çatlaklar oluşan Bakırcı' ile ilgili, "dokundum. Kendisi yere düştü" savunması yaptı.
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi
'nde hâkim karşısına çıkan Tuncay Doğan, Bakırcı'yı sert bir şekilde ittiği, bunun üzerine Bakırcı'nın düştüğü ve çevredekilerin yardımıyla yerden kalktığını ortaya koyan bilirkişi raporunu ise reddetti.
Duruşmada Bakırcı'nın darp edilmesi sırasında broşürleri dağıtan CHP'li Serpil Şeker
de "tanık" sıfatıyla ifade verdi. Şeker AK Partili Bakırcı'nın alkollü olduğunu iddia ederek, "Arkadaşım müştekiyi uzaklaştırmak için sadece elini uzattı ve o yere düştü" dedi.
Mahkeme, müşteki İmdat Bakırcı'nın beyanlarının alınması için duruşmayı erteledi.