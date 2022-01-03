Şeyhmus Özkan’a PKK tarafından haraç istendiği gerekçesiyle randevu verildi

Brezilya'da 1 ton 304 kilogram kokain ele geçirilen uçağın sahibi Şeyhmus Özkan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan fotoğrafı üzerinden sosyal medya ve bazı basın kuruluşları üzerinden algı operasyonun düğmesine basıldı. İçişleri Bakanlığı Müşaviri Burak Gültekin, 3 yıl önce Bakan Soylu tarafından verilen randevunun içeriğini ve sonrasında yaşananları tek tek açıkladı. Bakanlık Müşaviri Gültekin, sosyal medya paylaşımında şunları aktardı:



"7 Aralık 2018 tarihinde, Şeyhmus Özkan isimli şahsa, 'PKK Terör örgütü tarafından tehdidi ve haraç istendiğiyle ilgili Sayın Bakanımızın Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı döneminden ve Küçükçekmece'den tanıdığı Kemal Yıldırım'ın talebi üzerine randevu verilmiş; ilgili şahıs, yanında V.T. ve O.Ö. isimli iki iş insanıyla gelmiştir. Sayın Bakanımız, Kemal Yıldırım dışındaki bu üç şahsı ilk ve son kez burada görmüştür."





SELAHATTİN DEMİRTAŞ PARA İSTEMİŞ



Şehmus Özkan'ın, PKK terör örgütü tarafından ölümle tehdit edildiğine ve şantajla kendisinden para istendiğine dair belgeleri randevu sırasında gösterdiğini dile getiren Gültekin, "Ayrıca ilgili şahıs, ekteki ifadelere de yansıyan şekilde, terör örgütü mensuplarının ve Selahattin Demirtaş'ın, bir seçim öncesi telefonla arayarak 'kendisinden para talep ettiği' kaydını da dinletmiştir. Bunun üzerine şahıs, Terörle Mücadele Daire Başkanlığına ve akabinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yönlendirilmiş ve ihbarın incelenmesi istenmiştir" dedi.





Şeyhmus Özkan'ın şirketine ait uçakta 4 Ağustos 2021'de uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından, uçağın pilotunun 26 Aralık 2021'de yurt dışından Türkiye'ye geldiğinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce tespiti üzerine, olayın savcılığa intikal ettirildiğini bildiren Gültekin, savcının kararıyla pilotun gözaltına alındığını, daha sonraki sürecin, mahkemenin kararları çerçevesinde sürdüğünü aktardı.





BAKAN SOYLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK



İçişleri Bakanlığı Müşaviri Burak Gültekin, "Sayın Bakanımızla 3 yıl önce, terör örgütü tarafından şantaj yapıldığı ve tehdit edildiği konusuyla, hayatında bir kere, 4 kişilik grupla birlikte randevu verilen, bunun üzerine de tüm işlemleri başlatılan ilgili şahısla çekilmiş fotoğraf üzerinden operasyona girişen ve yine bir fotoğraf üzerinden tüm olayları Sayın Bakanımızla ilişkilendirmeye çalışan uluslararası sistemin beslediği medya (Oda TV, Deutsche Welle, Sözcü, T24, Yeniçağ…) ile bu algı operasyonuna katkı sağlamaya çalışanlar ve ilgili şahsın Instagram hesabına gözaltı ve tutukluluk halindeyken resmini koyup malum medyanın servis etmesini sağlayanların tespiti hakkında Sayın Bakanımız, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunacaktır. Sadece terör örgütleriyle değil kirli medya örgütleriyle mücadele, azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir" dedi.