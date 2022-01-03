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Giriş Tarihi: 3.1.2022 16:41

HDP binasına saldıran şahıs için tutuklama talebi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
HDP binasına saldıran şahıs için tutuklama talebi

Sulh Ceza Hakimliği, HDP’ye silahlı ve bıçaklı saldırıda bulunan Muhammed Eren Sütçü için ev hapsi kararı verdi. Karara itiraz eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sütçü'nün tutuklanmasını talep etti.

İstanbul'da Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Bahçelievler İlçe Teşkilatı binasına bıçaklı ve silahlı saldırıda bulunan Muhammed Eren Sütçü, emniyet işlemleri ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Sütçü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alındıktan sonra "silahlı tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklaması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

BAŞSAVCILIKTAN EV HAPSİNE İTİRAZ

Hakimlik sorgusunun ardından Sütçü, hakkında ev hapsi kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ev hapsi kararına itiraz edip, Sütçünün tutuklanmasını talep etti.

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HDP binasına saldıran şahıs için tutuklama talebi
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