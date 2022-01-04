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Giriş Tarihi: 4.1.2022 19:59

Aralarında DEAŞ'ın sözde eski emirinin çocukları da var! Terör operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

DHA
Aralarında DEAŞ’ın sözde eski emirinin çocukları da var! Terör operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Irak’ın Musul kentinin sözde eski emirinin çocuklarının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şanlıurfa ve Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, geçmiş yıllarda Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve aralarında örgütün sözde eski Musul emirinin çocuklarının da bulunduğu 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda ise örgütsel döküman ile dijital materyal ele geçirildi.

5'İ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 7 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 kişi tutuklandı.

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Aralarında DEAŞ'ın sözde eski emirinin çocukları da var! Terör operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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