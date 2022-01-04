CHP’ye ait araçta uyuşturucu ile yakalanmışlardı! CHP’li İl Başkanı’nın oğulları tutuklandı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Araçta bulunan ve olaydan sonra istifa eden eski CHP İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Çetin Aşık ve Metin Tamer Aşık gözaltına alındı. Metin Tamer Aşık'ın uyuşturucu ticareti suçundan, Çetin Aşık'ın ise uyuşturucu kullanma suçundan kaydı olduğu bildirildi. İki kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.