En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , emekli ve memura ek zam müjdesi verdi. Yaklaşık 3 saat süren kabine toplantısının ardından millete seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:Emeklilerimizin maaşında genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerle ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında hem memurlarımıza hem emeklilerimize yapılacak % 7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir.Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5'e çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz. Türkiye , 2021 yılında ekonomide yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari odaklı bir büyüme yaşadı. Biz yüzde 1.8 büyüme ile kapatmıştık. Küresel ticaretin yeniden hareketlenmeye başladığı 2021'de büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyorum. Salgın döneminde G20 içinde en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'nin sergilediği bu performans bizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaştırıyor.Koronavirüs salgınının ve onun tetiklediği ekonomik sorunların bir müddet daha herkesle birlikte ülkemizde de olumsuz seyredeceği yansıyor. Türkiye'yi küresel sağlık ve ekonomik krizden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Türkiye ihracatın lokomotifi olduğu hızlı eğilimini sürdürmüştür. İstihdamda yıllık 2 milyonu bulan bir artış sağladık. Küresel ihracattan aldığımız payı ilk defa yüzde 1'in üzerine taşıdık. 2022 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı 6 kattan fazla artırdığımızı görüyoruz. Aynı şekilde 20 yıl önce 85 milyarı bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolara dayandı. Dış ticaretimizde milli paramızı kullanım seviyemizin 83 milyar liraya ulaşması da bir diğer önemli gelişmedir. 225 milyar 365 milyon dolarlık 2021 yılı ihracatımızın milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Girdiğimiz yeni yılda ihracatımızı çok daha iyi seviyelere çıkarmak için gündemimizde pek çok plan, proje var. İnşallah bunları harekete geçirerek önümüzdeki yıl milletimize daha hayırlı haberler vermek istiyoruz.Vesayetin gücünü beraber törpüledik. Kalkınma altyapımızı beraber güçlendirdik. Her bir insanımızı kucaklayan hak ve özgürlükleri beraber güçlendirdik. Biz size âşığız. Biz sizin dertliniz olan bir iktidarız ve biz terör örgütlerine karşı olan mücadelemizi bu can bu tende olduğu sürece sonuna kadar vermekte kararlıyız. Tüm terör örgütlerinin başını hep birlikte ezdik. Sınırlarımıza kadar dayanan emperyalist heveslileri beraber kursaklarında bıraktık. Şimdi de aynı başarıyı ekonomideki hedeflere ulaşarak beraber göstereceğiz.TÜM dünyada olduğu gibi ülkemizin önünde de enflasyon gerçeği vardır. Öncelikle her ne sebeple olursa olsun vatandaşlarımızın böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasından üzüntülüyüz. Türkiye tarihinde enflasyonla en büyük mücadeleyi veren biziz. En kısa sürede tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Enflasyonun bu kadar yüksek çıkmasında döviz kurunun dalgalanmasının da etkili olmasını biliyoruz. Döviz kuru üzerinden ilk büyük saldırıya maruz kaldığımız 2018'de de benzer bir tablo yaşamıştık. Takip eden yılda ise enflasyonu yarı yarıya düşürmüştük. İnşallah bu sene de enflasyonu gerileteceğiz. Çalışanlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın gelirini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldık. Asgari ücrete yaptığımız yüzde 50 artış bunun örneklerinden biridir.KOSGEB destekleriyle ilgili müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisanda hızlı bir destek programı başlatmıştık. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlayacağız. Amacımız 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdama dâhil etmektir.SALGIN Omicron varyantıyla tekrar kapımıza dayandı. Hasta sayılarında artış yaşansa da yatan hasta ve vefatlarda bir sorun gözükmüyor. TURKOVAC 'ı da milletimize sunduğumuz dönemde salgına çok daha etkin, korunma araçlarına sahibiz. Milletimden "tamam" diye ifade ettiğim salgın tedbirlerine riayet hususunda biraz daha sabır istiyorum. Tedbirlere riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. 500 binlerden 1.2 milyona ulaştırdığımız öğretmenlerimizi de desteklemeyi sürdürüyoruz.Döviz kurunda yaşanan, ülkemiz ekonomisi gerçekleriyle ilgili olmayan dalgalanmadır. Bir yerden sonra serbest piyasa ekonomisinin dışına çıkarak, arkasında kötü niyetlilerin belirdiği farklı bir görünüme büründü. Yurt dışından ve ülkemiz içinden kimi siyasetçiler, medya kuruluşları, akademisyenler, piyasaları paniğe sürükleyerek dövize yönelişi artıracak senkronize bir kampanya başlattılar. Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde dı Türk ekonomisine yönelik sinsi saldırıların önünü büyük ölçüde kesmiştik. Kur korumalı TL mevduatına kısa sürede 78 milyar TL'lik bir geçişin yaşanması, vatandaşımızın ekonomi programına olan güvenidir. Bu uygulamayı genişletiyoruz. Ülkemiz ekonomisinin istikrar ve güven içinde büyümesine katkı sağlayacak yeni araçlarla birlikte 2022'de daha güçleneceğiz.Açıkladığımız tedbir paketinin, bizim veya ilgili kurumlarımız tarafından hayata geçilebilecek olanların tamamını uygulamaya soktuk. Döviz ve altın cinsi hesaplardan vadeli TL hesaba dönüştürülen hesaplara stopaj oranı sıfırlandı. Temettü gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a indirildi. Talep edenler, bankalardaki altın hesaplarında tuttukları birikimleri fiziki altın olarak da alabilecek. Kredi garanti fonunun daha aktif ve kapsayıcı şekilde çalıştırılmasıyla ilgili protokol hayata geçiyor. TL için hazine desteğine, imalat ve 1 puanlık indirim yapılmasına, BES'teki devlet katkısının %30'a çıkarılmasına, gelire endeksli senetlerin ihracatına tüm bunlara yönelik kanun teklifi TBMM'nin huzuruna sunuluyor. Fiyat farkı çalışması da Meclis'in takdirine sunulacaktır.Salgının turizm sektöründe yol açtığı olumsuz etkileri hızla ortadan kaldırmak için aldığımız tedbirlerin karşılığını gördük. 24 milyar doları aşan turizm geliriyle sezonu kapattık. Önceki yıla göre turist sayısında yüzde 100'lük bir artış sağladık.