Fethi Sekin şehadetinin 5. yılında anılıyor

İzmir'de 5 Ocak 2017'de saldırı planlayan PKK'lı iki terörist, bomba ve silah yüklü otomobille adliye önüne geldi. Sürücü koltuğundaki terörist, aracın direksiyonunu kırıp otomobiliyle İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı. Planları dahilinde olmadığı anlaşılan bu olayla panikleyen teröristler, eylemi gerçekleştirmek için bomba yüklü araçtan inip yaya olarak uzaklaştı. Caddenin karşısına geçen teröristler, bomba yüklü otomobili patlattı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, tereddüt etmeden teröristlerle çatıştı. Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından kalaşnikofla açtığı ateş sonucu vurularak şehit oldu. Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Teröristlerde 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar, TNT, 8 roketatar mühimmatı, el bombaları bulunduğu tespit edildi. Silahlı ve bombalı araçla yapılan adliye saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki ay önce Delil Azzo kod adlı Delil Hiso isimli Suriye uyruklu terör örgütü mensubu yakalandı. Kahramanlığıyla gönüllere taht kuran Fethi Sekin'in ismi okul, hastane, cadde ve parklarda yaşatılıyor.



KAHRAMAN OLACAĞI KÜÇÜKLÜĞÜNDEN BELLİYDİ





Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir kızının Aydın'daki evinde yaşayan Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, 5 yıl önceki hain saldırıdan 1 gün önce oğlu Fethi Sekin ile çektirdikleri fotoğrafı başucundan ayırmıyor. Mehmet Zeki Sekin, oğlunun acısını yüreğinde taşıdığını belirterek, "Çocukluğunda da korkusuzdu. Kahraman olacağı küçüklüğünden belliydi. Korku nedir bilmezdi. Çok çalışkandı. Böyle bir çocuk yetiştirdiğim için gurur duyuyorum. Bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar" diye konuştu.



ÇEŞİTLİ TÖRENLERLE YARIN ANILACAK

Fethi Sekin şehadetinin 5. yılında yarın (Çarşamba) İzmir'de düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anılacak. İzmir Adliyesi C Blok zemin katta 'Kahramanlık kanımızda var' ve 'Fethi Sekin ve Musa Can adına sizi hayat kurtarmaya davet ediyoruz' sloganlarıyla Kızılay kan bağışı kampanyası düzenlenecek. Adliye protokol girişinde 2 ayrı sinevizyondan sunum yapılacak. İzmir Adliyesi C Blok kapısı ve İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri önünde şehitler anısına lokma döktürülecek ve adliye mescidinde mevlidi şerif okunacak. Fethi Sekin'in heykeline ve şehit düştüğü yere karanfil bırakılarak dua edilecek.