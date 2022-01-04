Hayatını çocukları sevindirmeye adadı

Siirt
'te
yetiştirme yurdunda büyüyen Kadir Özdemir, 6 yıldır gezdiği köylerdeki çocuklara ayakkabı sevinci yaşatıyor. Dünyaya gelmeden önce babasını, doğduğu gün de annesini kaybederek devlet korumasında büyüyen Özdemir, kendini çocukları sevindirmeye adadı. Fotoğrafçılık ve organizatörlük yaparak geçimini sağlayan Kadir Özdemir, kendi imkânlarıyla temin ettiği ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara kayıtsız kalmayan hayırseverlerin gönderdiği ayakkabıları Doğu
ve Güneydoğu
'daki köyleri gezerek çocuklara giydiriyor.
Sosyal medya üzerinden büyük kitlelere ulaşan ve hayırseverlerin desteğiyle alınan ayakkabıları yaz kış demeden gönüllü arkadaşlarıyla birlikte köyleri gezerek çocuklara giydirdiklerini belirten Özdemir, 6 yılda yaklaşık 50 bin çift ayakkabı dağıttığını ifade etti. İsviçre
'den hayırsever sanatçı Soner Avseren'in gönderdiği kışlık botları ziyaret ettiği Bitlis
'in Ahlat ve Hizan
ilçesindeki köy çocuklarına dağıtan Kadir Özdemir, çocuklara oyuncaklar yerine temel giyim ihtiyacı olan ayakkabı dağıtarak sevindirmeyi amaçladığını söyledi. Kış şartlarından dolayı Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyüne ulaşımda güçlük çektiklerini belirten Özdemir, köy muhtarının yardımlarıyla köye ulaşıp çocukları sevindirdiklerini dile getirdi.
'GELDİĞİM YERİ UNUTMADIĞIM İÇİN BUNU YAPIYORUM
Kadir Özdemir "Amacım bütün çocukları mutlu etmek. Bu hafta da Bitlis ve ilçelerindeki köylerde 500 tane ayakkabıyı dağıttık. Geldiğim yeri unutmadığım için bunu yapıyorum. Çünkü benim için de yetiştirme yurdundayken bana bir ayakkabı geldiğinde dünyalara bedeldi. Onunla yatıyorduk kimi zaman. Sevginin yolundan gidiyorum. Yardım gönderen herkesten Allah razı olsun. Çocuklara oyuncak dağıtıp da sevindirebilirim ama ihtiyaçlarını gidermek istiyorum. Onun için ayakkabı dağıttık. Çocukları mutlu etmek dünyalara bedel" dedi. Ayakkabı hediye edilen köy çocukları ise kendilerini sevindiren ve ayakkabı hediye eden ağabeylerine teşekkür etti.