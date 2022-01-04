Giriş Tarihi: 4.1.2022

Hayatını çocukları sevindirmeye adadı

Kadir Özdemir, doğmadan önce babasını, doğduğu gün annesini kaybedince yurda yerleştirildi. Devletin kendisine gösterdiği şefkati hiç unutmadı. Sevgiyi ve paylaşmayı yaşam biçimi haline getirdi