PİRİNKAYALAR TÜNELİ HAYATI KOLAYLAŞTIRDI

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile geçen hafta açılışı gerçekleştirilen ve Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Erzurum
- Artvin
arasındaki Uzundere
ilçesinde yapılan Pirinkayalar Tüneli, vatandaşları sevindirdi.
Tünel ile Güney Kafkasya ile Türkiye
'nin güneyine kadar uzanan bin 100 kilometrelik kesintisiz yol ağı tamamlanmış oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve yerel yöneticiler tünelin açılmasından dolayı memnuniyetlerini şöyle anlattı:
Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak:
Pirinkayalar Geçidi yıllarca birçok
ölümlü kazanın yaşandığı, hep acılara mal
olmuş bir yerdi. İlçemiz, sezonda 500 binin
üzerinde turist ağırlıyor. Yeni yol ile bölgenin
turizm rotası daha zenginleşecek.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen:
Hem güvenlik hem de ticari
açıdan çok önemli avantajlar sağlayacak.
Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz:
Bölge ticari açıdan da önemli bir
alternatif haline geldi. Çok mutluyuz.
Erzurum Ticaret Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın: Gürcistan
'da açılması planlanan
yeni kapı ve Ermenistan ilişkilerinin
sonunda oluşabilecek yeni pazarlar için son
derece ehemmiyet arz eden bir yatırım oldu.
Mahmut Kütük:
Kış aylarında çok tehlikeli oluyordu. Ciddi heyelanlar meydana geliyordu.
Şimdi yarım saatlik tehlikeli geçiş, 5 dakikalık güvenli geçişe dönüştü.
Burhan Çoban:
Bölge hastanesinin Erzurum'da olması nedeniyle birçok insan bu yolu kullanıyordu. Otobüsler ve minibüsler geçidi çıkmakta zorlanıyordu. Hele kışın tam bir çile oluyordu.