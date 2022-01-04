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Giriş Tarihi: 4.1.2022

PİRİNKAYALAR TÜNELİ HAYATI KOLAYLAŞTIRDI

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
PİRİNKAYALAR TÜNELİ HAYATI KOLAYLAŞTIRDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile geçen hafta açılışı gerçekleştirilen ve Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Erzurum- Artvin arasındaki Uzundere ilçesinde yapılan Pirinkayalar Tüneli, vatandaşları sevindirdi.
Tünel ile Güney Kafkasya ile Türkiye'nin güneyine kadar uzanan bin 100 kilometrelik kesintisiz yol ağı tamamlanmış oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve yerel yöneticiler tünelin açılmasından dolayı memnuniyetlerini şöyle anlattı:
Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak: Pirinkayalar Geçidi yıllarca birçok ölümlü kazanın yaşandığı, hep acılara mal olmuş bir yerdi. İlçemiz, sezonda 500 binin üzerinde turist ağırlıyor. Yeni yol ile bölgenin turizm rotası daha zenginleşecek.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: Hem güvenlik hem de ticari açıdan çok önemli avantajlar sağlayacak.
Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz: Bölge ticari açıdan da önemli bir alternatif haline geldi. Çok mutluyuz.
Erzurum Ticaret Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın: Gürcistan'da açılması planlanan yeni kapı ve Ermenistan ilişkilerinin sonunda oluşabilecek yeni pazarlar için son derece ehemmiyet arz eden bir yatırım oldu.
Mahmut Kütük: Kış aylarında çok tehlikeli oluyordu. Ciddi heyelanlar meydana geliyordu.
Şimdi yarım saatlik tehlikeli geçiş, 5 dakikalık güvenli geçişe dönüştü.
Burhan Çoban: Bölge hastanesinin Erzurum'da olması nedeniyle birçok insan bu yolu kullanıyordu. Otobüsler ve minibüsler geçidi çıkmakta zorlanıyordu. Hele kışın tam bir çile oluyordu.

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PİRİNKAYALAR TÜNELİ HAYATI KOLAYLAŞTIRDI
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