Son dakika | İstanbul’a bir müjde daha: Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Son dakika haberler: Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Yayalar istasyonu şantiyesinde incelemede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'daki mevcut 251 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 354.3 kilometreye yükselteceklerini belirtti. Bakan Karaismailoğlu, "Projelerimizi bu yılın ilk yarısından itibaren işletmeye açarak 2023'te hepsini halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bizim yönetim anlayışımızda, temel atmama törenleri değil, hizmete açma törenleri vardır. Bizim hizmet anlayışımızda, proje temellerini hafriyatla kapatmak değil, projelerin, hizmetlerin önünü açmak vardır. Bizim ulaşım politikamızda, yolda kalan otobüsler değil, saatte 70 bin, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var" şeklinde konuştu.