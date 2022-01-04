Son dakika | İstanbul’a bir müjde daha: Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Son dakika haberler: Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Yayalar istasyonu şantiyesinde incelemede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'daki mevcut 251 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 354.3 kilometreye yükselteceklerini belirtti. Bakan Karaismailoğlu, "Projelerimizi bu yılın ilk yarısından itibaren işletmeye açarak 2023'te hepsini halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bizim yönetim anlayışımızda, temel atmama törenleri değil, hizmete açma törenleri vardır. Bizim hizmet anlayışımızda, proje temellerini hafriyatla kapatmak değil, projelerin, hizmetlerin önünü açmak vardır. Bizim ulaşım politikamızda, yolda kalan otobüsler değil, saatte 70 bin, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var" şeklinde konuştu.
HARIL HARIL ÇALIŞIYORUZ
İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamayacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, bu nedenle Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı dahil İstanbul'da toplam uzunluğu 103.3 kilometre olan 7 ayrı raylı sistem hattında harıl harıl çalıştıkları anlattı. Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Bakırköy (İDO)- Bahçelievler-Güngören- Bağcılar (Kirazlı) metro hattı, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattı, Küçükçekmece- Halkalı-Başakşehir-Arnavutköyİstanbul Havalimanı metro hattı, Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane- Eyüp-İstanbul Havalimanı metro hattı, Üsküdar Altunizade-Çamlıca- Ferah Mahallesi-Bosna Bulvarı metro hattı ve Zeytinburnu (Kazlıçeşme)- Fatih (Sirkeci) Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projeleri ile İstanbul'daki mevcut 251 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 354.3 kilometreye yükselteceğiz. Projelerimizi bu yılın ilk yarısından itibaren işletmeye açarak 2023 yılında hepsini halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Böylece İstanbul'daki raylı sistem ağının yüzde 52'si bakanlığımız tarafından yapılmış olacaktır."
SABİHA GÖKÇEN METROSU İLK YARIDA TAMAMLANACAK
Karaismailoğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu projemizi bu yılın ilk yarısında tamamlayarak halkın hizmetine sunacağız. İstanbul'un dokusuna ve havalimanının fonksiyonlarına uygun olarak tasarladığımız istasyon konseptleriyle İstanbullulara ulaşımdan daha fazlasını sunacağız" dedi. Karaismailoğlu, Konya-Karaman hızlı tren hattını cumartesi günü hizmete alacaklarını kaydetti.