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Giriş Tarihi: 5.1.2022 17:25

Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti

AA
Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan da hazır bulundu.

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Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti
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