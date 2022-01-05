Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 5.1.2022 10:21

Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

DHA
Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.


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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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