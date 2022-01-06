2023’ün yol haritası çiziliyor

Toplatının ardından AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın milletvekilleriyle 5 grup halinde bir araya geleceğini ve bir sonraki toplantının şubat başında gerçekleşeceğini kaydetti:
2023 seçimlerine
giden süreçte nasıl bir yol haritasının izleneceği bu toplantılarda belirlenecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye, vatandaşlarımızın bazı kesimlerine karşı giderek dozu artan, bir yıkım siyasetine dönüşen çok zehirli bir dil kullanılıyor.
(CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
'in Diyanet
'in okul öncesi kurslarına ilişkin sözleriyle ilgili) Ortaçağ zihniyeti asıl bundan rahatsız olmakla eşdeğer bir yaklaşımdır. O sahte demokratik söylemin üzerindeki müsilajı kaldırdığınızda hemen altından sinsi biçimde eski otokratik, otoriter anlayışın çıktığını görüyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli ile çeşitli zaman aralıklarıyla bir araya gelmesi Türkiye'nin meseleleriyle ilgili olarak hem bir istişare anlamı, hem de Cumhur İttifakı
'nın birlikteliğinin teyit edilmesi, pekiştirilmesi anlamı taşıyor.