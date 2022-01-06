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Giriş Tarihi: 6.1.2022

Erdoğan’dan Bahçeli’ye anlamlı ziyaret

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Erdoğan’dan Bahçeli’ye anlamlı ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü. Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP lideri Bahçeli'ye hediye etti. Görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.



Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinde ekonomi başta olmak üzere siyasi partiler ve seçim kanunu ile her iki partinin hazırladığı anayasa taslakları konularının ele alındığı belirtiliyor. Erdoğan ve Bahçeli'nin son görüşmesi 17 Kasım 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmişti.
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Erdoğan’dan Bahçeli’ye anlamlı ziyaret
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