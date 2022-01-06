Eren Bülbül’ün ailesine büyük jest

Ayşe Bülbül, "Eren fırınlardan bayat ekmek alır gelirdi. Kara lastikleri vardı. Biri 40, diğeri 43 numaraydı. Çocuk yaşına rağmen günlük 20 TL para getirirdi. Eren'in vefatından bir yıl önce de babasını kaybetmiştik. Kara lastik ayakkabılı Erenim'in ekmeğini yerken boğazımdan geçmeyecek. Çünkü Eren bu ekmeği yiyemeyecek." diye konuştu.



Yaşananları SABAH'a anlatan Başkan Ramazan Şimşek ise, "Bu vatan Eren Bülbüllerin ve yeni nesilin ellerinde daha da yükselecek, daha da payidar olacaktır. 10 yaşında babamı kaybettim. Filmden etkilendim. Arkadaşlara talimat verdim, gidip incelediler. 15 yaşında hain terör örgütü mensuplarınca şehit edilen kahraman evladımız Eren Bülbül, Eren Bülbül'e göğsünü siper eden kahraman askerimiz Ferhat Gedik ve nice vatan evlatlarımız bu topraklar ve millet size minnettardır." dedi. MHP'li Meclis Üyesi Özer Polat ise, "Şehitler şerefimiz, şehit yakınları ise emanetimizdir. Emanete sahip çıkmak vicdani görevimizdir." diye konuştu.