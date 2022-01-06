Eren Bülbül’ün ailesine büyük jest

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Trabzon'da 2017'de terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikâyesini anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminden etkilenerek Eren'in ailesine yardım için harekete geçti.
Ekiplerine talimat vererek evlerine gidin yerinde görün diyen Başkan Şimşek, şehit Eren'in Bülbül'ün annesine ömür boyu aylık maaş bağlanması teklifini Belediye Meclisi'ne teklif etti. Meclis'te, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin grup başkanvekilleri ortak önerge verdi.
Anne Ayşe Bülbül'e belediye tarafından 10 bin lira maaş bağlanmasını içeren önerge oybirliğiyle kabul edildi ve komisyona sevk edildi.
SABAH'a konuşan anne Ayşe Bülbül, "Filmden sonra evimize Gölbaşı'dan misafirler geldi. Kendilerinden fazla bahsetmediler. Dertleştik, gittiler. Meğer burayı incelemişler. Zaten bizim burayı gören vicdanlı olanlar gereğini yapmışlar.
Ancak biraz önce Gölbaşı Belediyesi'nden aradılar, 'Teyze belediye olarak içimizden geldi ailenize 10 bin TL aylık bağlanması kararı aldık' deyince gözyaşlarımı tutamadım" dedi.
Ayşe Bülbül, "Eren fırınlardan bayat ekmek alır gelirdi. Kara lastikleri vardı. Biri 40, diğeri 43 numaraydı. Çocuk yaşına rağmen günlük 20 TL para getirirdi. Eren'in vefatından bir yıl önce de babasını kaybetmiştik. Kara lastik ayakkabılı Erenim'in ekmeğini yerken boğazımdan geçmeyecek. Çünkü Eren bu ekmeği yiyemeyecek." diye konuştu.
Yaşananları SABAH'a anlatan Başkan Ramazan Şimşek ise, "Bu vatan Eren Bülbüllerin ve yeni nesilin ellerinde daha da yükselecek, daha da payidar olacaktır. 10 yaşında babamı kaybettim. Filmden etkilendim. Arkadaşlara talimat verdim, gidip incelediler. 15 yaşında hain terör örgütü mensuplarınca şehit edilen kahraman evladımız Eren Bülbül, Eren Bülbül'e göğsünü siper eden kahraman askerimiz Ferhat Gedik ve nice vatan evlatlarımız bu topraklar ve millet size minnettardır." dedi. MHP'li Meclis Üyesi Özer Polat ise, "Şehitler şerefimiz, şehit yakınları ise emanetimizdir. Emanete sahip çıkmak vicdani görevimizdir." diye konuştu.