Nefes aldıracak düzenlemeler Meclis’te

AK Parti, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olmasından dövize endeksli mevduat hesaplarına kadar önemli düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketini TBMM
Başkanlığı'na sundu. Teklifte, doğalgazda kademeli tarifeye geçilmesi, ihracatçıya vergi indirimi, BES'te devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması gibi önemli düzenlemeler yer alıyor. TBMM Başkanlığı'na sunulan ekonomi torba yasa teklifinde öne çıkanlar şöyle:
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıkladığı en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olmasına ilişkin düzenleme teklifte yer aldı.
DÖVİZE ENDEKSLİ MEVDUAT HESABI:
Dövize endeksli mevduat hesapları için yasal altyapı oluşturuluyor. Sistemin uygulanmasına ilişkin aşamalarda Cumhurbaşkanı yetkili kılınıyor.
KADEMELİ GAZ TARİFESİ: BOTAŞ
bölgesel ve iklimsel koşulları dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulanabilecek.
BES DESTEKLERİ: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
(BES) yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a yükseltiliyor. Katılımcıya sistemden ayrılmadan, birikim tutarının yüzde 50'sine kadar kısmen ödeme yapılabilecek. 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek.
FİYAT FARKI KARARNAMESİ:
Kamu ile iş yapan müteahhitlerin bir süredir beklediği düzenleme de teklifte yer aldı. Cumhurbaşkanı'na kamuyla iş yapan müteahhitlere maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı kararnamesi çıkarması için yetki veriliyor.
İHRACATÇILARA VERGİ DESTEĞİ:
Teklifle ayrıca 2022'de ihracatçılara uygulanacak kurumlar vergisi
oranı yüzde 20'den yüzde 19'a düşürülecek.
YABANCILARA AİT PARALARA HACİZ YOK: Merkez Bankası
nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.
KAMU DAVALARINDA YÜZDE 50 TAZMİNAT:
Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.
KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI:
Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr paylarına uygulanan Kurumlar Vergisi istisnası, girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarını da kapsayacak.