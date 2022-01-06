Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Şanlıurfa
'nın Haliliye
, Eyyübiye
ve Karaköprü ilçelerinde polisin düzenlendiği eşzamanlı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı, 23 şahıs hakkında ise tahkikat başlatıldı.
Edilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. 23 Şahıs hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli tahkikat yapıldı.
Yapılan operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramada 6 parça halinde 40 gram esrar maddesi, 25 parça 312 gram metamfetamin maddesi, 295 gram eroin maddesi, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.