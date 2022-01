Şehit Fethi Sekin mezarı başında anıldı

İzmirAdliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan, Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, olayın 5'inci yıldönümünde memleketi Elazığ 'ın Baskil ilçesi Doğancık Köyü'ndeki mezarı başında anıldı. Vali Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in de katıldığı törende yapılan konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi ve mezara karanfil bırakıldı. Daha sonra Elazığ Belediyesi tarafından şehidin anısına yaptırılan Şehit Polis Fethi Sekin Külliyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Program Fethi Sekin'in sinevizyon gösterisi ve mevlit okutulmasıyla sona erdi. Fethi Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin , "Biz Müslümanlar için kutsal değerler vardır. Bizi yoktan var eden yaratıcımız değerlidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed ve kitabımız Kuran-ı Kerim bizim için değerli ve kutsaldır. Bunların yanında diğer bir kutsalımız vatan denilen toprak parçasıdır. Vatanımız para, altın, gümüş, elmas ödenerek elde edilmiş bir değer değildir. Vatanı değerli kılan, uğruna can verilerek, kan dökülerek elde edilmiş olmasıdır" dedi. Vali Toraman da, "Kahramanlık sıfatı kolay elde edilebilecek bir sıfat değil" diye konuştu.ŞEHİT polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can için İzmir Adliyesi'nde tören düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen anma programında şehitler anısına lokma döktürüldü ve mescitte mevlit okutuldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur 'un da aralarında bulunduğu savcı ve hâkimler ile adliye personeli, Fethi Sekin'in heykeline ve şehit düştüğü yere karanfil bıraktı. Adliyenin protokol girişinde de Sekin ile Can'ın fotoğraf ve videolarından oluşan bir sinevizyon gösterisi yapıldı. Şehitlere dua edilmesiyle program sona erdi. Program kapsamında İzmir Adliyesi'nde Kızılay 'a kan bağışı kampanyası da düzenlendi. Sekin için İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği 'nde düzenlenen törende konuşan arkadaşı Baki Fırat , "O gün işten erken çıkıp benimle birlikte Aydın'da ameliyat olan babasını ziyaret edecekti. Ama saldırıda şehit oldu. Rabbim ona şehadet şerbetini içmeyi nasip etti" dedi.BaşkanErdoğan, Fethi Sekin'i şehadetinin 5'inci yılında andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yıldönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum" dedi. Başkan Erdoğan, aynı saldırıda şehit olan Musa Can'ı da andı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan, "5 yıl önce İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında kahraman polisimiz Fethi Sekin ile beraber şehit olan adliye memuru Musa Can kardeşimizi rahmetle anıyor ailesinin ve tüm sevenlerinin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyorum" ifadelerini kullandı. ANKARA