TUSAŞ Genel Müdürü duyurdu: Atak helikopteri Filipinler yolcusu

Temel Kotil, TUSAŞ Kahramankazan Yerleşkesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, MMU Mühendislik Merkezi tamamlandığında 2 bin 300 mühendise ev sahipliği yapacağını söyledi.

Proje için halen 1000'i TUSAŞ, 300'ü diğer Türk savunma ve havacılık şirketlerinden olmak üzere 1300 mühendisin çalışmalar yürüttüğünü anlatan Kotil, bu sayının gelecek sene sonunda 2 bine çıkacağını, hangarın yapımıyla 1000 teknisyenin de ekibe dahil olacağını dile getirdi. Kotil, "3 bin kişi Milli Muharip Uçağı yapmak için bu tesislerde çalışacaklar." diye konuştu.