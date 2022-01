İmamoğlu’nun; "Ben 2.5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim” ifadesi de yalan çıktı!

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DAVET ETTİ ANCAK KATILMADI

Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı "İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı"na davet edildiği ancak programa katılmadığı bildirildi.



İBB GENEL SEKRETERİ CAN AKIN ÇAĞLAR KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın; İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu üyesi de olan Ekrem İmamoğlu'nu 25 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen "İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı"na davet ettiği öğrenildi. Ekrem İmamoğlu söz konusu toplantıya katılmadı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ı programa gönderdi. Can Akın Çağlar'ın, Ekrem İmamoğlu'nun yerine toplantıya katıldığı öğrenildi.



İMAMOĞLU'NUN "2.5 YILDIR HİÇBİR BAKANLIĞIN AÇILIŞINA DAVET EDİLMEDİM" İDDİASI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende konuştu ve "Ben 2.5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim. Bunu söyledim, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına davet edildim. Oraya da eşimle beraber gittim. Gayet güzel olmuş, teşekkür de ettim. Hiçbir hizmetin sahibi bir parti olamaz" iddiasında bulundu.

