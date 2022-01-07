Yargıtay’a yapay zekâ tabanlı yeni sistem

Yargıtay
Başkanı Mehmet Akarca
, 2021 yılı değerlendirme toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin
ile Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu
Başkanı Eyüp Yeşil
de yer aldı. Toplantıda, yüksek yargı üyelerine FETÖ üyeliğinden yapılan işlemlerle ilgili rakamlar paylaşıldı. Bu kapsamda, "FETÖ'ye üye olma" suçundan toplam 196 eski yüksek yargı mensubu hakkında işlem yapıldığı, bu yargılamalardan 169'unun mahkûmiyetle sonuçlandığı, 10 beraat, 12 takipsizlik ve iki birleştirme kararı verildiği, 3 kişi hakkında ise yargılamanın sürdüğü kaydedildi. Toplamda 176 dosya Ceza Genel Kuruluna gönderilirken, bu dosyalardan 76'sı hakkında verilen kararlar kesinleştirildi. Geçmişte FETÖ'nün Türk yargısına zarar verdiğini belirten Akarca, FETÖ'cülerin hukuku bir silah gibi kullandığını aktardı.
YARGIDA ÇAĞ AÇACAK
Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereği 2015'ten itibaren tüm kararları kamunun erişimine ve denetimine açtıklarını hatırlatan Akarca, "Bu uygulamamız halen devam etmektedir. Ancak, altı milyonu aşkın karar arasından halkın ve hukukçuların güncel ve yol gösterici değeri yüksek kararları tespit etmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Bu nedenle, yapay zeka tabanlı yeni bir sistem üzerinden emsal ve güncel kararların yaygınlaştırılmasını kolaylaştırarak adli kaliteyi yükseltmeye çalışıyoruz" dedi. Yargıda çağ açacak sistemle ilgili olarak ihale başvuruları tamamlanırken, çalışmaların personel eğitimleri dahil 2023'te tamamlanacağı bildirildi.