2030’da engelsiz bir Türkiye hedefliyoruz

Türkiye Belediyeler Birliği
ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işbirliğiyle düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nın ödül töreni, İstanbul
'da Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin
ve birçok il ve ilçenin belediye başkanları katıldı. Törende konuşan Emine Erdoğan şunları söyledi:
Engelli bireylerin hayatlarını engellerinden daha çok zorlaştıran bir şey varsa o da erişilemeyen şehirlerdir.
Kaldırımlardan park yerlerine, alışveriş merkezlerinden eğlence yerlerine kadar tüm fiziksel mekânlar, tüm engel grupları düşünülerek tasarlanmalıdır. Engelli bireylerin istedikleri zaman, özel ya da kamuya ait her mekâna rahat ve özgürce ulaşmaları gerekir.
Kaldırım rampalarının önüne park etmiş araçları gördüğümde çok üzülüyorum. Bilhassa alışveriş merkezlerinde, engelli park yerini kullanan sürücüler görüyoruz. Engelli bir birey olduğunuzu ve alışveriş merkezine geldiğinizde, size ayrılan yerin ihtiyacı olmayan biri tarafından işgal edildiğini düşünün. En başta bu bile, bir insana kendini öteki gibi hissettirmez mi? Öteki olmamak, toplumda bir yeri olduğunu hissetmek ve ihtiyaçlarının hayatta karşılığını bulmak hepimizin hakkı.
Birbirimize değer verdiğimizi göstermenin en kolay yolu, ihtiyaçlarımızı gözetmektir. Başkalarının hakkına riayet etmek, saygıyı göstermenin en doğru yoludur. Varsın, yolumuz biraz uzasın ama engelli vatandaşlarımıza verilmiş imkanları işgal etmeyerek onların hayatlarını kolaylaştıralım. Erişilebilirliğin fiziksel erişim kadar toplumsal kaynaşmayı, birbirimizin gönlüne erişmeyi ve empatiyi sağlayan bir yönü var. O yüzden, elverişli fiziksel bir çevre ile insanların eşit biçimde hayata katılmalarını sağlamak bir lütuf değil, asli görevimizdir.
2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye. Biz çevresel sınırlamaları kaldıracağız ki hayaller de sınır tanımasın. Uluslararası başarılara imza atmış, okullarında üstün başarı göstermiş, sanattan spora birçok alanda iftiharımız olmuş engelli kardeşlerimiz var. Dünya tarihinde, bilimde çığır açan, dünyaya yön veren nice engelli insan var. Buradan anlıyoruz ki, insanın sonsuz potansiyeli engellenemez. Yeter ki gerekli desteği sağlayalım.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da ödül alan belediyeleri tebrik ederek "Projelerin tüm yerel yönetimlere örnek olmasını diliyorum" dedi.