Bakan Akar’dan Kazakistan açıklaması: Kazak kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya hazırız

'KAZAKİSTAN'IN YANINDAYIZ'

Akar, Kazakistan'daki gelişmelere ilişkin, "Dostumuz Kazakistan ile tarihi kültürel ilişkilerimiz, askeri, eğitim iş birliği dahil olumlu münasebetlerimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kazakistan bizim önemli bir müttefikimiz. Bir an önce Kazakistan'a huzurun gelmesi, nizamın hakim olması arzumuz. Bizim inancımız Kazakistan, oradaki kardeşlerimiz kendi imkan ve kabiliyetleriyle oradaki bütün zorlukları aşacaktır. Biz Kazakistan'ın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız 'her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımına hazırız' şeklinde açıklamada bulundu. Bu bizim için talimattır. Herhangi bir talep geldiğinde, istek olduğunda, bize emir, talimat verildiğinde biz de Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya, elimizden gelen desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.



Pakistan'ın ATAK helikopteri almaktan vazgeçtiği iddiaları sorulan Akar, "Resmi makamlarla yaptığımız görüşmelerde bu iddiaların kesinlikle gerçek olmadığını belirttiler. Pakistan yetkilileri de haberin gerçeği yansıtmadığına ilişkin açıklama yaptı" dedi.



2021'DE 2 BİN 795 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'



Akar, TSK'nın terör örgütleriyle mücadelesinin sürdüğüne işaret ederek, "Arkadaşlarımız yüksek bir moral ve motivasyonla, kar kış demeden, dağ tepe demeden faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Irak ve Suriye'de 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 33 bin 275 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2021'den itibaren ise 2 bin 795 terörist etkisiz hale getirildi. 3 tabur ve fazlasının katılımıyla 84 büyük, 1 ve 2 tabur katılımıyla 286 orta çaplı olmak üzere toplam 370 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda bin 455 mağara ve sığınak imha edildi. Kim ne derse desin 40 yıldır milletimizin başına bela olan bu terörü aziz milletimizin başından kurtarmakta kararlıyız" dedi.



Zorlu kış koşullarına rağmen operasyonların sürdüğünü aktaran Akar, "395 üs bölgesi var. Eksi 30 derecede, 3 metreye varan kar var, çığ tehlikesi var. Bütün ağır şartlara rağmen gerçekten TSK personeli ile gurur duyuyoruz. Son derece yüksek bir moral ve motivasyonla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.