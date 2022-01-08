Bakan Akar’dan Kazakistan açıklaması: Kazak kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya hazırız





'TÜRKİYE DOSTLARI İÇİN GÜVENLİ BİR MÜTTEFİKTİR'

Akar, tüm bunlara rağmen diyalog yollarını açık tuttuklarını ifade ederek, "'Konuşalım, görüşelim, olaylara çözümler bulalım ve Ege'yi dostluk denizi yapmaya çalışalım' diyoruz. Orada zenginlikler var. İki taraf da bunlardan yararlansın. Türkiye bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olmaya devam edecek. Kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda gözümüz yok. Herkesin toprak bütünlüğüne, siyasal egemenliğine, bağımsızlığına saygılıyız. Türkiye dostları için güvenli etkin bir müttefiktir. Bütün bu iyi niyetimizi ortaya koyduktan sonra yanlış anlaşılmasın; biz bu kadar iyi niyetliyiz ama aynı zamanda ülkemizin, KKTC'deki kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. 'Bunu da tehdit olarak algılamayın' diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



'HERKES YERİNİ ALACAK'

Bakan Akar, Mısır ve Suudi Arabistan'ın son dönemde Yunanistan ile yakınlaştığının hatırlatılması üzerine, "Gelişmeleri objektif ve soğukkanlı izlememiz, dikkatli, hassas olmamız lazım. Olayları kendi sınırları içinde tutmamız lazım. Ortaya bilinçli şekilde pompalanan bilgiler doğrultusunda baktığımızda olaylar bizi farklı yerlere götürüyor. Burada herhangi bir endişeye gerek yok. Bütün ilgili kurumlar, kuruluşlar, bakanlıklar çalışmalarını sürdürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile geldiğimiz nokta belli. Önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan, Mısır ne olur hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla herkes yerini alacak" yanıtını verdi.



'YANLIŞ HESAP YAPMASINLAR'

Yunanistan'ın 6 mil karasularını 12 mile çıkarma talebine değinen Akar, şunları söyledi:



"Bunu 12 mile çıkarırsanız biz buradan uluslararası sulara çıkarken izin isteyeceğiz yani? Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. 6 mil yapmışsın öyle veya böyle, haline şükret otur oturduğun yerde. Bizim söylediğimiz şey barış, huzur olsun, bu şartlarda iki taraf zenginliklerden istifade etsin, Türk halkı da Yunan halkı da mutlu, müreffeh yaşasın. Bunu söylemek herhangi bir zafiyet olmadığı gibi, 'hakkımızı, hukukumuzu koruruz' demek de bir tehdit değil. '12 milin zamanıdır' gibi yanlış bir hesap yapmasınlar. Çünkü bu yanlış hesabı başkaları da yaptı, '15 Temmuz'dan sonra bu ordu bir şey yapamaz dediler' bu ordu bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra etti ve 4 bin DEAŞ mensubunu göğüs göğse mücadele ile etkisiz hale getirdi. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir şekilde bizi test etmesinler, böyle bir maceraya girişmesinler. Böyle bir hata yapmazlar inşallah" dedi.



'BU AY VEYA GELECEK AY İKİNCİ TOPLANTI ABD'DE'

Akar, F-36 ve F-16'ları modernizasyonu konularına da değinerek, "F-16'ların modernize edilmiş şekilleri var. Biz bunlardan almak istiyoruz. Görüşmelerde ABD Savunma Bakanlığı personeli bize 'olumlu bakıyoruz; ama bunun Kongre'den geçmesi lazım' dediler. Burada süreci takip ediyoruz. F-16 uçaklarının modernizasyonu talebini de ABD makamlarına ilettik. Bu da teknik bir çalışma ve bu devam ediyor. Biz de takip ediyoruz. Heyetler konuştular, geliyor gidiyorlar" dedi.