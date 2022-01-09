Bahçeye giren tavuk tartışması ölümle noktalandı

İzmit İlçesi Tavşantepe Mahallesi Sezer Sokak üzerinde yaşanan olay iddialara göre şu şekilde gelişti. Oğuzhan İpek, komşularıyla beslediği tavuklarının bahçelerine girmesi nedeniyle tartıştı. Sözlü olarak başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede, Oğuzhan İpek bıçaklandı.Çevrede olayı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan İpek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.