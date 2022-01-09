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Giriş Tarihi: 10.1.2022 00:26

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan, Ümit Özdağ'a sert tepki: Yazıklar olsun

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan, Ümit Özdağ’a sert tepki: Yazıklar olsun

Bugün Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavganın üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yabancı düşmanlığı yapan ifadeler kullanmıştı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Sorumlular gözaltına alındı. Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" ifadelerine yer verdi.

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavganın hemen ardından açıklamada bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yabancı düşmanlığı yapan ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "Esenyurt'ta Türk halkıyla Suriyeliler arasında cereyan eden ve her türlü provokasyona açık olan olaylardan milletimizin uzak durmasını rica ediyorum. Zafer Partisi olarak kimsenin burnu kanamadan tüm sığınmacıları ülkelerine geri göndereceğimiz sözünü bir kez daha yineliyorum." dedi.

"YABANCI DÜŞMANLIĞI ÜZERİNDEN OY AVCILIĞI YAPMAYA ÇALIŞAN ÜMİT ÖZDAĞ VE BENZERLERİNE YAZIKLAR OLSUN"

Özdağ'ın yabancı düşmanlığı yapan açıklamalarına yanıt ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan geldi. Çataklı yaptığı açıklamada, "Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı. Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan, Ümit Özdağ'a sert tepki: Yazıklar olsun
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