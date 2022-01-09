Kılıçdaroğlu’na canlı yayın şoku

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun özel bir televizyon kanalındaki canlı yayında TBMM
Başkanı Mustafa Şentop
ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu
hakkındaki gerçek dışı iddiaları sert bir şekilde yalanlandı. Canlı yayına bağlanan TBMM Başkanı Şentop, "Bakınız genel başkanların kendilerine göre siyasi planları olabilir, senaryolar olabilir, ondan sonra iletişim stratejisi kurmak isteyebilirler, oyunlar kurabilirler. Ama bu oyunlarda kendileri ve kendileriyle beraber gönüllü olanlar oynayabilir. Ben gerçek Meclis
Başkanı değilsem, kendisinin gerçek genel başkan olup olmadığı aynı minval ve yaklaşımla tartışılır.
'BİZ SSK YÖNETMEDİK'
Canlı yayına bağlanan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da, Kılıçdaroğlu'nun iftira attığını söyledi. Karaismailoğlu, "Lütfen beni kötü siyasetinize alet etmeyin. Biz SSK
yönetmedik. Siz gidin belediye otobüsleri neden yolda kalıyor, hastane yolunu niye yapmadın diye belediye başkanından hesap sorun" ifadelerini kullandı.