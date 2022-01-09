Şanlıurfa sınırında hain tuzak: 3 şehit

Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesi hudut hattında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda dün öğle saatlerinde askeri araç geçerken patlama meydana geldi. Araçta bulunan Piyade
Teğmen Murat Alyakut
, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar
ve Piyade Onbaşı Enes Koç
şehit oldu. 1 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan hain saldırıya ilişkin yapılan açıklamada "Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi. Şehit Alyakut'un Şanlıurfa'nın Atatürk Mahallesi
'nde yaşayan eşi Gülsüm Alyakut'a acı haber verildi.
Ailenin evine Türk bayrakları asıldı. Er Ertuğrul Ulupınar'ın şehadet haberi Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan ailesine, Şehit Onbaşı Enes Koç'un şehadet haberi de İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehitlerin bugün saat 09.00'da GAP Havaalanı
'nda düzenlenecek törenle memleketlerine uğurlanacağı bildirildi. 12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, hain saldırının ardından, ateş destek vasıtalarıyla PKK/YPG hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğunu, ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.