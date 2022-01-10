Bakandan Kılıçdaroğlu’na 250 bin TL’lik dava

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
, CHP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "İBB'de görev yaptığı sırada yolsuzluk yaptığını" iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Nöbetçi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi
'ne 7 Ocak'ta sunulan dava dilekçesinde, asılsız iddia ve ithamlarda bulunmak ve yalan söylemek suretiyle Bakan Karaismailoğlu'nun kişilik haklarının alenen ağır şekilde ihlal edildiği vurgulandı. Bakan Adil Karaismailoğlu'nun kamuoyunda "atanmış" olarak yaftalanarak aşağılanmak istendiği de belirtilen dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının "hakaret ve iftira niteliğinde olduğu, masumiyet karinesi hiçe sayılarak hiçbir belge veya materyalle desteklenmediği" kaydedildi.