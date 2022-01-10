FETÖ’cü kaymakama gaybubet evinde hapis

AÇIĞA alınıp ihraç edilen FETÖ'cü kaymakam Mehmet Yıldız
hakkındaki davada, yakalandığı gaygubet evinde "konutu terk etmeme" cezası verildi. Skandal karar yargı çevrelerini bile şaşırttı. 2014'te ByLock kullancısı olduğu belirlenen Yıldız hakkında 2018'de arama kararı çıkartıldı. İstanbul Başakşehir
'de MERNİS sisteminde adresi olarak görünmeyen, Aşiyan Sitesi
'ndeki "gaygubet evi"nde yakalanan Yıldız, mahkemede, iddiaları kabul etmediğini aktardı. Mahkeme, Cumhuriyet Savcılığı'nın tutuklama talebini reddederek, yurtdışına çıkış yasağı ile 3 ay süreyle yakalandığı "gaygubet" evinde "konutu terk etmeme" cezası verdi. Karar savcılık itirazına rağmen değişmedi.